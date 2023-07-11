أوكرانيا تتهم الجيش الروسي بقصف كييف واستهداف ميناء أوديسا قبل ساعات من قمة حلف شمال الأطلسي

اتهمت كييف موسكو بشن ضربة جوية على العاصمة الأوكرانية فجر الثلاثاء قبل بضع ساعات من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا حول التهديدات الأمنية الروسية. وذكر المسؤول الأوكراني أن الأنظمة الدفاعية لبلاده أسقطت جميع الطائرات دون طيار الإيرانية "شاهد" التي استخدمتها روسيا فجر الثلاثاء قبل وصولها إلى أهدافها ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية. كما أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر في بيان أن طائرات مسيرة روسية استهدفت الليلة الماضية ميناء مدينة أوديسا الحيوي الذي يعتبر أحد المنافذ البحرية الأساسية في اتفاقية تصدير الحبوب.

جندي أوكراني من لواء المشاة المنفصل الميكانيكي يطلق هاوتزر ذاتية الدفع باتجاه القوات الروسية، قرب مدينة باخموت،دونيتسك في 5 يوليو/تموز 2023.

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قال الجيش الأوكراني إن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر". وقال سلاح الجو الأوكراني إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة، في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا.

وأضاف سيرهي بوبكو بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها. ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وسمع شهود من رويترز في كييف دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي التي تعترض الأهداف خلال ضربة جوية.

استهداف ميناء أوديسا الحيوي

أعلن مسؤول محلي أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الإثنين الثلاثاء ميناء مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وهو واحد من ثلاثة منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب التي تنتهي مدّتها بعد أيام.

وقال حاكم المنطقة أوليغ كيبر في بيان إن "قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتحقق خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانئ أوديسا"، في وقت أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 26 مسيّرة روسية حاولت مهاجمة أهداف على أراضيه خلال الليل.

قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس

وستهيمن على قمة فيلنيوس، التي تبدأ الثلاثاء، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط دفاع شاملة لحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي هجوم روسي.

ووبخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي مضى عليه 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.

فرانس 24 / رويترز / أ ف ب

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