المنطقة المغاربية تحت وطأة موجة حر خانقة مع تسجيل درجات قياسية تضاهي الـ50

تجتاح المنطقة المغاربية موجة حر خانقة هذه الأيام، حيث بلغت درجات الحرارة بدولها مستويات قياسية، شارفت في البعض منها الخمسين. ومن المرتقب أن تمتد هذه الموجة حتى الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

تسود موجة حر خانقة في المنطقة المغاربية حيث شارفت في بعض المناطق على 50 درجة، وهو ما دعا السلطات في دولها إلى توجيه تحذيرات لتوخي الحذر خاصة لكبار السن والمرضى.

الجزائر:

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية الإثنين من استمرار موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة. ومست هذه الموجة الإثنين ثم الثلاثاء ولايات بسكرة، المغير، الوادي، أولاد جلال، تقرت وورقلة، حسب ما جاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

"وستصل هذه الحرارة الشديدة الثلاثاء إلى ما بين 43 و45 كأقصى درجة وما بين 28 و32 كأدنى في ولايات تلمسان، وسعيدة، ومستغانم، وتيارت، وتيسمسيلت، والمدية، والجلفة، والمسيلة، والبويرة، وتيزي وزو، وباتنة، وميلة، وقسنطينة وقالمة، وخنشلة وتبسة. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، وسطيف، وأم البواقي وسوق أهراس."

حسب النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي'', من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى بهذه الولايات إلى 49 درجة مئوية فيما تتراوح الدرجات الدنيا بين 36 و39 درجة.

تونس:

وفي تونس سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا السبت، حيث بلغت 48.4 درجة بمدينة القيروان وسط البلاد، حسب ما نقلته وسائل إعلام عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأكد المعهد التونسي أن درجات الحرارة تجاوزت، السبت، المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات.

وذكرت مسؤولة في المعهد المذكور أن مدينة القيروان سجلت رقما قياسيا ببلوغها 48.4 درجة، مشيرة إلى أن القيروان كانت سابع أسخن منطقة في العالم ليلة السبت. ومن المرتقب أن تظل درجة الحرارة في هذا البلد متجاوزة للأربعين خلال هذا الأسبوع.

المغرب:

تمس هذه الموجة المغرب أيضا، إذ أفادت وسائل إعلام محلية أن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت تسجيل موجة حر، تتراوح خلالها درجة الحرارة ما بين 37و 48 درجة من الإثنين إلى الجمعة بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و48 درجة، الإثنين والثلاثاء، بكل من "أقاليم وعمالات وزان وكرسيف وتاوريرت ووجدة أنجاد وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وفاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات ومراكش وقلعة السراغنة والرحامنة وزاكورة وطاطا وتارودانت وآسا الزاك".

وينتظر أيضا "تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46، من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، بكل من بني ملال والفقيه بنصالح ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وشيشاوة واليوسفية وزاكورة وطاطا وتارودانت وآسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب".

موريتانيا

وفي موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية المحلية سكان مناطق تيرس زمور من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع، موضحة في بيان، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، أن ولاية تيرس زمور ستشهد خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري موجة حر شديدة، تصل درجات الحرارة القصوى فيها ما بين 47 و49 درجة مئوية، وخاصة في مدينتي بير أم اكرين والزويرات. ودعت “الأرصاد الجوية” السكان والمسافرين "إلى مزيد من اليقظة والحذر طيلة المدة المذكورة".

فرانس 24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك