أوكرانيا تسقط 11 طائرة بدون طيار إثر غارة روسية ليلية استهدفت كييف

الحرب في أوكرانيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء عن إسقاط 11 طائرة بدون طيار روسية في الليلة الثانية من الهجمات التي استهدفت العاصمة كييف، من بين 15 مسيّرة هجومية شاركت في الغارة. تأتي هذه التطورات فيما كان قادة الناتو يتحضرون للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضمن قمة للحلف تحتضنها العاصمة الليتوانية فيلينوس.

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قالت أوكرانيا الأربعاء إن قواتها نجحت في إسقاط 11 طائرة بدون طيار روسية في الليلة الثانية من الهجمات التي استهدفت العاصمة كييف، فيما كان قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتهيأون للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فيلينوس.

في السياق، أعلن سلاح الجو الأوكراني عبر منصات التواصل بأن "15 طائرة مسيّرة هجومية شاركت في الغارة. تم تدمير 11 منها".

لكن البيان لم يذكر ما إذا تم إسقاط طائرات مسيّرة أخرى في أجزاء أخرى من البلاد.

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حيث قال إيغور تابوريتس حاكم منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا إن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بحروق عقب سقوط مسيّرة على مبنى غير سكني ما أدى إلى اندلاع حريق. مضيفا: "تشيركاسي كانت في حالة استنفار لأكثر من ثلاث ساعات ونصف".

كما أكدت سلطات كييف العسكرية وقوع هجمات بطائرات مسيّرة على العاصمة الأوكرانية ولكنها لم توضح عدد الطائرات. وأفادت عبر المنصات: "تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف" مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار.

واستمر الإنذار بوقوع غارة جوية في كييف لأكثر من ساعتين.

فرانس24/ أ ف ب

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