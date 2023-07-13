أوكرانيا: قصف بطائرات مسيرة يستهدف كييف ليلا ويسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل

الحرب في أوكرانيا

لليلة الثالثة على التوالي، تعرضت العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى الخميس لهجمات روسية تسببت بمقتل شخص وجرح أربعة على الأقل، وفق السلطات. وأعلنت أوكرانيا إسقاط 20 طائرة مسيرة إضافة إلى صاروخي كروز. كما حذر سلاح الجو الأوكراني في بيان من أن التهديد بتعرض المدن للقصف الروسي بطائرات مسيرة لا يزال قائما.

انفجار صاروخ روسي في سماء العاصمة الأوكرانية كييف في 24 يونيو/حزيران 2023.

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قالت السلطات الأوكرانية الخميس إن شخصا على الأقل قُتل وأصيب ما لا يقل عن أربعة آخرين جراء غارات روسية بطائرات مسيرة استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سُمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.

كما أعلنت أوكرانيا إسقاط 20 مسيرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق اخرى من البلاد.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيرة من طراز شاهد. أسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضا صاروخي كروز من طراز كاليبر".

وتضمن بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام بشأن الهجمات "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيرة إيرانية الصنع"، مضيفا أن طائرات "شاهد" الإيرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.

وتابع أنه تم الإبلاغ عن سقوط حطام في خمس مناطق، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ 19 عاما ورجلا يبلغ 23 عاما نقلا إلى المستشفى بسبب إصابتهما بشظايا.

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وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف بأن خدمات الطوارئ استجابت لمكالمات من مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي في أعقاب وقوع "انفجارات في العاصمة".

وتابع على تلغرام "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد".

وأشار كليتشكو إلى أن شخصين آخرين عولجا في موقع القصف في منطقة شيفتشينكيفسكي.

وقال إن الحرائق اندلعت في مبنى في منطقة شيفتشينكيفسكي وآخر في منطقة بوديلسكي، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقعين.

وأظهرت صورة نُشرت على الحساب الرسمي للإدارة العسكرية في كييف على تلغرام، غرفة في مبنى مرتفع دُمر جزء من جدارها في منطقة دارنيتسكي.

وحذر سلاح الجو الأوكراني في بيان من أن التهديد بتعرض المدن للقصف الروسي بطائرات مسيرة لا يزال قائما.

فرانس24/ أ ف ب

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