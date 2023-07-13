لافروف يحذر من امتلاك أوكرانيا مقاتلات "إف-16" ويعتبرها تهديدا "نوويا" لروسيا

الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "لينتا دوت رو" الإلكترونية إن طائرات "إف-16" المقاتلة التي ستسلم لأوكرانيا تعتبرها موسكو تهديدا "نوويا". فيما كانت هذه الطائرات الحربية الحديثة على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

© أ ف ب/أرشيف

طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تشارك في تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي في بولندا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "لينتا دوت رو" الإلكترونية من أن مقاتلات "إف-16" التي ستستلمها أوكرانيا ستكون بمثابة تهديد "نووي" لبلده.

وصرح لافروف قائلا "سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي". وأضاف "لا يمكن لروسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية" مشيرا إلى أن موسكو حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

هذا، وقد تحدث لافروف عن خطط أمريكية لنقل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا، رغم أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لأي بلد لتسليمها إياها.

وإلى ذلك، تقود هولندا والدانمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات أمريكية الصنع كجزء من تحالف يضم 11 بلدا. وسيبدأ البرنامج في الدانمارك في آب/أغسطس بعدما أذنت الولايات المتحدة بذلك.

ويذكر أن هذه الطائرات الحربية الحديثة كانت على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

فرانس24/أ ف ب

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