السلطات الإسبانية تجلي آلاف السكان بسبب حريق خرج عن السيطرة في إحدى جزر الكناري

يواجه رجال الإطفاء الإسبان صعوبات في إخماد حريق خرج عن للسيطرة، والتهم مساحات كبيرة من الغابات في جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري. وقامت السلطات بإجلاء الآلاف من السكان تجنبا لتعرضهم لمخاطر ألسنة النيران المنتشرة. وتشارك في العملية عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء. ودمر الحريق ما لا يقل عن 13 منزلا، كما أتى على نحو 115 ألف فدانا من الأراضي.

سكان من جزيرة لابالما يتابعون من بعيد التهام الحريق للغابات. 15 يوليو/تموز 2023.

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تم إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق شب في غابات بجزيرة لا بالما الإسبانية عن السيطرة، وفق ما أعلنته السلطات الأحد، في وقت تجتاح فيه أوروبا موجة من الطقس الحار.

واندلع الحريق في غابات بجزيرة لا بالما في الساعات الأولى من صباح أمس السبت بمنطقة إل بينار دي بونتاغوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري. وقاد الحريق لإجلاء أفراد من قريتي بونتاغوردا وتيخارافي.

وتشارك عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق المشتعل على الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب أفريقيا.

وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن الحريق تسبب في تدمير ما لا يقل عن 13 منزلا. وذكرت السلطات أن الحريق أتى على نحو 115 ألف فدان من الأراضي.

وأعلنت العائلة المالكة الإسبانية أن عاهل البلاد، الملك فيليب السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة المحلية كلافيخو أمس السبت عبر فيه عن دعمه لسكان لا بالما.

وهذا الحريق هو أول كارثة طبيعية تشهدها الجزيرة منذ ثوران بركان في سبتمبر/أيلول 2021.

وتسبب الثوران البركاني في تدمير أكثر من ألفي مبنى وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم عندما بدأت الحمم في التدفق من بركان كومبري فييخا.

فرانس24/ رويترز

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