روسيا تعلن تصدي قواتها البحرية والجوية لهجمات مسيرات أوكرانية على القرم

الحرب في أوكرانيا

تصدت القوات الجوية والبحرية الروسية لهجم هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وفق تأكيد حاكم المدينة المعين من موسكو.

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أكد حاكم سيباستوبول أن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت لهجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء المدينة في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيباستوبول الذي عينته موسكو على تطبيق تلغرام إن الهجمات كانت فوق ميناء سيباستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.

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وأضاف أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية خمس طائرات وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجي.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا على الهجمات على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

ولا تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت في الأشهر القليلة الماضية إن تدمير البنية التحتية العسكرية لروسيا يساعد في هجومها المضاد.

فرانس 24 / رويترز

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