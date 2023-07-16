قادمة من شمال أفريقيا...العاصفة الحرارية "شارون" تضرب دولا أوروبية

قادمة من شمال أفريقيا، ضربت عاصفة حرارية الأحد، أطلق عليها اسم "شارون"، مناطق أوروبية التي تعيش منذ أيام على وقع أيام حارة، وهو ما يمكن أن يزيد من رفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة في إيطاليا مثلا. وبدورهما، تشهد إسبانيا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام.

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تعيش إيطاليا على غرار عدة مناطق أوروبية تحت وطأة موجة حر شديدة، أعلنت السلطات بسببها الأحد حالة تأهب قصوى في 16 مدينة، علما أن درجة الحرارة مرشحة للارتفاع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة، حسب تحذيرات الخبراء.

وفي إسبانيا، قالت السلطات في جزيرة لا بارما إنها أجلت ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بعد اندلاع حريق غابات وخروجه عن نطاق السيطرة.

وتشهد إسبانيا وإيطاليا وكذا اليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

وضربت عاصفة حرارية جديدة، أطلق عليها اسم "شارون"، المنطقة الأحد قادمة من شمال أفريقيا، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

وأصدرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية (متيو.إت) تحذيرا اليوم الأحد، قائلة "علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم".

وأضافت "في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي".

وإلى جانب العاصمة الإيطالية، صدرت تنبيهات صحية في مدن فلورنسا بوسط البلاد وباليرمو في صقلية وباري في جنوب شرق إيطاليا.

وأغلقت اليونان يوم الجمعة موقع الأكروبوليس الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

فرانس24/ رويترز

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