روسيا تعلن تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود حتى تلبية شروطها

علق الكرملين الاثنين الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الساري حتى 17 تموز/يوليو. وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الاتفاق "انتهى عمليا" وأن موسكو مستعدة للعودة إليه "فورا" عندما تلبى شروطها.

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سفينة شحن في محطة الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني، في 10 نيسان/أبريل 2023.

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أكد الكرملين الاثنين أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21:00 ت غ) "انتهى عمليا" مؤكدا أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فورا" عندما تلبى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم" الاثنين مضيفا "ما إن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب".

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والسبت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 تموز/يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وذكر الكرملين أن "فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق".

فرانس24/ أ ف ب

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