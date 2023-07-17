ريبورتاج: المزارعون الأوكرانيون متخوفون من عدم تجديد روسيا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

تزداد مخاوف المزارعين في أوكرانيا من عدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بموافقة روسية، اتفاق سيكون حاسما في ما إذا كان العالم سيعيش أزمة غذائية جديدة أم لا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن منذ أيام أنه متفق مع نظيره الروسي على ضرورة تجديد الاتفاقية بينما لمح بوتين إلى إمكانية تعليق بلاده مشاركتها في الاتفاق والعودة إليه فقط عند تنفيذ الجزء المتعلق بمصلحتها منه. موفدانا إلى أوكرانيا مايسة عواد وجورج يزبك رصدا ردود فعل مزارعين أوكرانيين يتابعون بقلق مصير الاتفاقية مع بداية موسم الحصاد الأوكراني.

02:31 أعمال حصاد القمح في أوكرانيا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24