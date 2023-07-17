روسيا تتهم أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم على جسر كيرتش

وقع حادث عند الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية الاثنين، ما أدى إلى توقف حركة السير عليه. واتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم ليل الأحد الاثنين على الجسر مشيرة إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يتخذون القرارات بمشاركة مباشرة من أجهزة مخابرات وسياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكدت السلطات في موسكو أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، بينما أفاد مصدر في كييف أن الهجوم تقف خلفه أجهزة الاستخبارات والبحرية الأوكرانية.

جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية ، بعد الهجوم الذي وقع يوم الاثنين 17 يوليو 2023.

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قال الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ليل الأحد الاثنين إن حادثا وقع عند الجسر الذي يربط القرم بمنطقة كراسنودار الروسية ما أدى إلى توقف حركة السير عليه، من دون تحديد طبيعة الحادث.

واتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم ليل الأحد الاثنين على الجسر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصات التواصل الاجتماعي الإثنين إن "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف...هذا النظام إرهابي ولديه كل السمات المميزة لمجموعة من مجموعات الجريمة المنظمة الدولية".

وأضافت "يتخذ المسؤولون الأوكرانيون القرارات بمشاركة مباشرة من أجهزة مخابرات وسياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولتان عن كيان دولة إرهابية".

وأكدت السلطات في موسكو أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، بينما أفاد مصدر في كييف أن الهجوم تقف خلفه أجهزة الاستخبارات والبحرية الأوكرانية.

وعبر تلغرام أوضح سيرغي أكسينوف أن "حركة السير توقفت على جسر القرم. حدث طارئ في منطقة الدعامة 145 انطلاقا من منطقة كراسنودار" من دون أن يحدد طبيعة الحادث.

وتابع "قوات الأمن وكل الأجهزة المختصة تعمل" في المكان، طالبا من سائقي السيارات اختيار طريق آخر.

وأفادت وزارة النقل الروسية عبر تلغرام أن الطريق على الجسر "تعرض لأضرار" من دون تأكيد وجود أضرار في دعامات الجسر.

من جهتها قالت قيادة العمليات المحلية عبر تلغرام أيضا "أفادت وزارة الصحة في منطقة كراسنودار أن قاصرا أصيب" خلال الحادث على الجسر.

أزمة سير

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء نقلا عن السلطات المحلية قولها إن مركز تنسيق أقيم داخل وزارة القرم وإن محققين توجهوا إلى المكان.

وإثر إغلاق الجسر سجلت أزمة سير عند مدخل الجسر مع رتل من السيارات يمتد على ثلاثة كيلومترات على ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء صباح الاثنين عن سلطات منطقة كراسنودار من دون أن توضح عند أي مدخل.

وعلقت رحلات القطار التي تمر عبر الجسر مؤقتا فضلا عن رحلات العبارات "بين القرم وكوبان" في جنوب روسيا على ما ذكرت وكالة "تاس".

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية الاثنين انفصال جزء من الطريق على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم وميله على جانب. ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو بعد.

وأشار مدونون ووسائل إعلام روسية إلى أن انفجارين وقعا عند مستوى الجسر صباح الاثنين لكن تعذر على وكالة الأنباء الفرنسية الحصول على تأكيد لهذه المعلومات على الفور.

ويذكر أن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، تشكل قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا، لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصا. ويعتبر الجسر أساسيا في إدارة عمليات موسكو العسكرية.

ودشن الجسر في العام 2018 وهو مقام فوق مضيق كيرتش. وتعرض الجسر لأضرار في تشرين الأول/أكتوبر 2022 جراء انفجار قوي قالت السلطات الروسية إنه ناجم عن شاحنة مفخخة أرسلتها الاستخبارات الأوكرانية. ونفت كييف يومها أنها تقف وراء الانفجار.

وفي حزيران/يونيو تعرض جسر تشونغار الذي يربط القرم بمنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها موسكو جزئيا، لضربة أوكرانية على ما أفادت السلطات الروسية. وقال رئيس إدارة الجزء المحتل من منطقة خيرسون بعد ذلك إن الجسر "لم يعد قابلا للاستخدام" في الوقت الراهن.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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