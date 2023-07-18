أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" في أوديسا الساحلية جراء هجوم صاروخي روسي

الحرب في أوكرانيا

قالت أوكرانيا الثلاثاء إن "منشآت مرفئية" في منطقة أوديسا الساحلية قد تعرضت لأضرار جراء هجوم صاروخي نفذته روسيا ليل الإثنين الثلاثاء، فيما دعت في وقت سابق السكان لضرورة البقاء في الملاجئ. يأتي ذلك بعد ساعات على رفض روسيا تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانىء البحر الأسود.

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ميناء أوديسا ، في جنوب أوكرانيا ، من حيث تغادر السفن المحملة بالحبوب ، في 10 أبريل 2023.

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أعلنت أوكرانيا الثلاثاء تعرض "منشآت مرفئية" لأضرار جراء هجوم صاروخي شنته روسيا ليل الإثنين الثلاثاء استهدف منطقة أوديسا الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.

وتضمن بيان للقيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد أن "ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها "أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة".

وفي وقت سابق قالت السلطات الأوكرانية إنها قامت بتفعيل دفاعاتها الجوية في منطقة أوديسا الساحلية في وقت مبكر الثلاثاء.

وأفاد سيرغي براتشوك المتحدث باسم منطقة أوديسا العسكرية على تلغرام "أوديسا. العمل القتالي للدفاع الجوي مستمر".

ويذكر أن منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا تضم موانىء أساسية لاتفاق تصدير الحبوب الذي انتهت مدة صلاحيته بين موسكو وكييف.

وأوضح أوليغ كيبر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا على تلغرام أن روسيا "تهاجم جنوب أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية"، داعيا السكان إلى ضرورة البقاء في الملاجئ.

وأكدت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا أن روسيا "تهاجم المناطق الجنوبية بمسيّرات هجومية".

كما أُطلقت صافرات الإنذار في ميكولايف وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك وخاركيف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.

وأغلقت روسيا العام الماضي الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بواسطة سفن حربية، إلى أن سمح الاتفاق الذي تم توقيعه في تموز/يوليو 2022 بتأمين مرور صادرات الحبوب إلى الأسواق الدولية.

وانتهى عند منتصف الليل بتوقيت إسطنبول (21,00 ت غ) العمل بالاتفاق بعد رفض روسيا تمديده بحجة عدم الالتزام ببنود تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

فرانس24/ أ ف ب

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