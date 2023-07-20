إصابة 20 شخصا على الأقل في قصف روسي على ميكولايف وأوديسا جنوب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

أصيب 20 شخصا على الأقل الخميس بجروح جراء قصف روسي على مدينة ميكولايف وأوديسا جنوب أوكرانيا. في المقابل، قتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم ليل الأربعاء الخميس. ويأتي ذلك في خضم التوتر حول موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في أعقاب انسحاب موسكو من اتفاق يضمن المرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية.

صابة 18 في هجوم روسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية، 20 تموز/يوليو 2023.

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أسفر قصف روسي على مدينتي ميكولايف وأوديسا جنوب أوكرانيا في وقت مبكر من الخميس عن جرح عشرين شخصا على الأقل، كما ذكرت السلطات المحلية.

وكتب فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق تلغرام للمراسلة أن مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق أصيب في وسط مدينة ميكولايف وأنقذت خدمات الطوارئ شخصين من تحت الأنقاض.

بدوره، كتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مؤكدا أن "الحريق خطير جدا".

وأضاف "خمسة مبان سكنية على الأقل أصيبت بأضرار"، كما لحقت أضرار "بحوالي 15 مرآبا" في مكان آخر. وفي صور شاركها سينكيفيتش على الإنترنت يظهر رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مبنى.

وفي وقت لاحق، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط خمسة صواريخ كروز و13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها القوات الروسية الليلة الماضية في منطقتي ميكولايف وأوديسا بالجنوب.

وأضاف أن روسيا أطلقت 19 صاروخ كروز و19 طائرة مسيرة، لكنها لم تحدد بالضبط مكان سقوط الصواريخ الأخرى.

وتصاعد التوتر حول موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد تحذير روسيا من أنها ستنظر للسفن التي تبحر إليها اعتبارا من الخميس على أنها أهداف عسكرية محتملة، وذلك في أعقاب انسحاب موسكو من اتفاق يضمن المرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية.

"دمار في وسط أوديسا"

في مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية الكبيرة الواقعة على البحر الأسود التي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر إلى جنوب غرب ميكولايف، أدى هجوم روسي آخر إلى إصابة شخصين بجروح ونقلهما إلى المستشفى، حسب الحاكم المحلي.

وقال أوليغ كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تلغرام "بعد الهجوم الروسي (...) كان هناك دمار في وسط أوديسا"، من دون أن يحدد طبيعة الهجوم. وأضاف أن الأجهزة المختصة تعمل بجد. وفي صور نشرها سيرهي براتشوك يظهر رجل يقوم بكنس قطع زجاج متناثرة أمام مبنى، إلى جانب مبنى آخر كسرعدد من نوافذه.

ودعا كيبر السكان إلى البقاء في الملاجئ. وهذه هي ثالث ليلة على التوالي من الهجمات الروسية على أوديسا.

واستهدف هجوم ليل الثلاثاء الأربعاء "محطات الحبوب والبنى التحتية للموانئ" في مينائي أوديسا وتشورنومورسك وألحق أضرارا خصوصا "بصوامع وأرصفة ميناء أوديسا".

وأكد الجيش الروسي من جهته أنه لم يَقصِف سوى "مواقع صناعية عسكرية وبنى تحتية للوقود ومخازن ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني".

وأعلنت موسكو الأربعاء أنها ستعتبر أي سفينة متوجهة إلى موانئ الحبوب في أوكرانيا على البحر الأسود هدفا عسكريا. من جانبها، دعت كييف إلى تأمين حراسة دولية لسفن الشحن هذه بعد انتهاء صلاحية اتفاقية حاسمة للأغذية العالمية.

مقتل فتاة في هجوم بطائرات مسيرة على القرم

في المقابل، قتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم ليل الأربعاء الخميس كما ذكر الحاكم المحلي الذي عينته موسكو.

وقال سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام "في أعقاب هجوم شنته طائرة مسيرة معادية ، تضررت أربعة مبان إدارية (...) في شمال غرب شبه جزيرة القرم".

وأضاف "للأسف لم يمر (الهجوم) دون سقوط ضحايا وقتلت فتاة". وتابع أن الفرق المختصة تعمل في مكان الهجوم، معبرا عن تعازيه لذوي الفتاة.

ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تستهدف منطقة القرم باستمرار بهجمات لطائرات مسيرة جوية وبحرية. وذكرت السلطات الروسية أن مدنيين قتلا ليل الأحد الاثنين في هجوم استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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