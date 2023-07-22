"هو الطريق الذي يغذي الحرب بالذخيرة".. زيلينسكي يعلن أن جسر القرم هدف عسكري مشروع

الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا هدف عسكري إذ إنه "الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة بشكل يومي". وعن الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني منذ الشهر الماضي، قال زيلينسكي إنه استغرق بعض الوقت للاستعداد "لأن قوات الاحتلال الروسية أقامت عدة خطوط دفاعية ونشرت ألغاما على نطاق واسع في الأراضي الأوكرانية".

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في حديث عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني ​​في الولايات المتحدة إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا هدف عسكري إذ أنه "الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة".

وقال زيلينسكي إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، الذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، "لم يكونا مجرد طريق لوجستي (...) هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي. وهو يسلح شبه جزيرة القرم".

وتابع: "بالنسبة لنا، من المفهوم أن هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها. لذلك، من المفهوم أن هذا هدف لنا. والهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده".

"أوكرانيا لا تتراجع. إنها تحرر أراضيها تدريجيا"

وردا على أحد الأسئلة نفى زيلينسكي أي صلة بين الهجوم وانسحاب روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وقال إن روسيا عرقلت تشغيل ممر الحبوب منذ البداية.

إلى ذلك، ذكر زيلينسكي أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للجيش لأوكراني، والذي بدأ الشهر الماضي، استغرق بعض الوقت للاستعداد لأن قوات الاحتلال الروسية أقامت عدة خطوط دفاعية ونشرت ألغاما على نطاق واسع في الأراضي الأوكرانية. وأضاف: "أوكرانيا لا تتراجع. إنها تحرر أراضيها تدريجيا، وهو أمر مهم للغاية".

فرانس24/ رويترز

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