مقتل شخصين على الأقل و"تدمير" كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو جراء هجمات صاروخية روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أن روسيا أطلقت ليل السبت الأحد 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا التاريخي والمطل على البحر الأسود، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، فضلا عن "تدمير" كاتدرائية "التجلي" المدرجة على لائحة اليونسكو.

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أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أن موسكو أطلقت 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود ليل السبت الأحد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وقالت كييف إن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية "التجلي" الارثوذكسية الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا والمدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) واصفة ذلك بـ "جريمة حرب". وتحدثت وزارة الخارجية الأوكرانية عن "جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر".

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام "في المجموع، استخدم العدو 19 صاروخا من أنواع مختلفة" مشيرا إلى أنه تم تدمير تسعة من هذه الصواريخ. وبحسب الاوكرانيين فإن الصواريخ شملت "اسكندر" البالستية و"أونيكس" و"كاليبير" من البحر.

من جانبه، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على القوات الروسية، وقال: "صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية" مؤكدا "سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي ضد الارهابيين الروسيين من اجل اوديسا. سيشعرون بهذا الرد".

من جانبه، أعلن الجيش الروسي أنه شن "ضربة ليلا (..) على منشآت تم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة"، مؤكدا أنه "تم تدمير جميع الاهداف المحددة".

فرانس24/ أ ف ب

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