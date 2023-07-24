السلطات اليونانية تواصل مكافحة الحرائق وإجلاء الآلاف من الأهالي والسياح

تستمر السلطات اليونانية في جهود إخماد حرائق الغابات خصوصا في جزيرة رودوس السياحية الاثنين، اليوم الذي شهد "انخفاضا طفيفا" في درجات الحرارة قبل موجة حر مرتقبة الثلاثاء بحسب إدارة الأرصاد الجوية الوطنية. وتم إجلاء أكثر من 2500 شخص كأجراء احتياطي ليلا من جزيرة كوروفو.

حرائق الغابات في رودس باليونان تجبر السياح على الفرار والعودة لبلادهم، 23 تموز/يوليو 2023.

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وسط انخفاض طفيف في درجة الحرارة الاثنين، تواصلت مكافحة حرائق الغابات في اليونان خصوصا في جزيرة رودوس السياحية.

وكان أكثر من 266 رجل إطفاء يعملون على إخماد النيران في جنوب وغرب جزيرة رودوس الواقعة في بحر إيجه حيث تم إجلاء حوالي 30 ألف سائح خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة.

وانتظر مئات السياح خصوصا البريطانيين والألمان والفرنسيين مساء الأحد في مطار رودوس الدولي بحثا عن رحلة للعودة، بينما علقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.

اندلعت أربع حرائق أخرى في نهاية الأسبوع الماضي في إحدى جزر كورفو في البحر الإيوني (شمال غرب) التي يرتادها أيضا عدد كبير من السياح. وقالت إدارة الإطفاء إن "62 من رجال الإطفاء تدعمهم مروحيتان قاذفتا مياه" كانوا يعملون هناك الاثنين.

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، إذ يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خصوصا.

اندلعت حرائق أيضا الاثنين في أيجيو بشمال بيلوبونيز وفي كاريستوس في جنوب جزيرة إيفيا وفي بويوتيا وهي دائرة في شمال أثينا.

لا تزال العديد من مناطق البلاد الاثنين "في حالة إنذار أحمر"، أي في "خطر شديد" من حرائق الغابات بحسب السلطات لكن "لم تكن أي مدينة ليل الاحد الاثنين مهددة بالنيران" كما قالت مسؤولة في المكتب الاعلامي لرجال الاطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتم إجلاء أكثر من 2500 شخص كأجراء احتياطي ليلا من كورفو في اليونان حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية.

وقال يانيس أرتوبيوس إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الاثنين مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وحذرت السلطات عبر رسالة على الهواتف النقالة، السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة "منازلهم احتياطيا".

اندلع الحريق الأحد واستمر بالامتداد في الغابات في شمال هذه الجزيرة الواقعة في البحر الايوني بشمال غرب البلاد حيث كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق.

موجة حر استثنائية

في كل صيف، تشهد اليونان حرائق غابات، توقع ضحايا في معظم الأحيان، وتأتي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والمساحات الخضراء.

ولكن هذا الصيف، شهدت البلاد أطول موجة حر تسجل في السنوات الماضية بحسب خبراء إدارة الارصاد الوطنية مع بلوغ الحرارة 45 درجة مئوية في وسط البلاد في نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة الاثنين "انخفاضا طفيفا" مع احتمال وصولها إلى 37 درجة مئوية في أثينا فيما ستبلغ 42 درجة في وسط البلاد ومنطقة البيلوبونيز بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

يرتقب أن ترتفع درجات الحرارة الثلاثاء إلى 44 درجة مئوية.

منذ بداية الصيف، طال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. وقد يُعتبر شهر تموز/يوليو الحالي أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقا لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.

فرانس24/ أ ف ب

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