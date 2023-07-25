إيطاليا والتطرف المناخي.. إغلاق مطار باليرمو جنوبا بسبب الحرائق وقتيلان شمالا جراء العواصف

تعيش إيطاليا هذه الأيام على وقع ظواهر جوية متباينة مع مقتل شخصين جراء عواصف عاتية شمال البلاد. فيما أجبرت سلطات باليرمو في جزيرة صقلية جنوبا على إغلاق مطار المدينة بسبب حرائق الغابات التي تضرب الجزيرة المتوسطية.

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دفعت حرائق الغابات في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا السلطات إلى إغلاق مطار باليرمو الثلاثاء، وذلك مع استمرار الأحوال الجوية المتطرفة في البلاد حيث أسفرت عواصف عاتية عن وقوع أضرار ومقتل امرأتين على الأقل في شمال البلاد.

وقالت الشركة المشغلة لمطار باليرمو على تويتر إن المطار سيظل مغلقا حتى الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق كبير في منطقة قريبة عطل أيضا حركة الطرق والقطارات.

وأدى الحادث لتفاقم مشاكل السفر والتنقل على جزيرة صقلية في ذروة موسم السياحة. وأُغلق مطار كاتانيا، وهو المطار الرئيسي للجزيرة وخامس أكبر مطار في إيطاليا، الأسبوع الماضي نتيجة حريق في مبنى للركاب وأعيد فتحه لعدد محدود من الرحلات.

وضربت موجة حارة جنوب أوروبا وأدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى تفاقم مخاطر حدوث وفيات ونشوب حرائق.

وارتفعت درجة الحرارة في بعض الأجزاء بشرق صقلية إلى 47.6 درجة مئوية الاثنين مقتربة من الرقم القياسي الأوروبي البالغ 48.8 درجة مئوية المسجل على الجزيرة قبل عامين.

من ناحية أخرى، ضربت عاصفة مدينة ميلانو خلال الليل تسببت في انهيار أسقف منازل واقتلاع أشجار مما أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة النقل في العاصمة المالية لإيطاليا. ولقيت امرأتان حتفيهما الإثنين والثلاثاء في إقليمي مونزا وبريشيا الشماليين بعد سقوط أشجار عليهما.

فرانس24/ رويترز

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