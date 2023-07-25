أوكرانيا تعلن تصديها لهجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف

الحرب في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء صد هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف، وأضافت أن جميع الطائرات المسيرة جرى إسقاطها وأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات. ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو.

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أعلنت سلطات محلية أوكرانية الثلاثاء إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل على كييف.

وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام إن روسيا "هاجمت كييف بطائرات مسيرة هجومية"، دون أن يحدد عددها أو من أين تم إطلاقها.

وأضاف أن "حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات. تم رصد جميع الأهداف الجوية وتدميرها عند اقترابها من كييف". وتابع "وفق المعلومات في هذه اللحظة لم يقع ضحايا أو دمار في العاصمة".

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أطلقت إنذارا في وقت سابق من هجوم بطائرات مسيّرة وحذرت السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

وحذرت القوات الجوية من هجمات مماثلة على منطقتي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين اللتين تطلان على البحر الأسود وتضمان العديد من الموانئ التي باتت أهدافا لروسيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.

فرانس24/ أ ف ب

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