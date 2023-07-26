الجيش الروسي يقول إنه صد هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية قرب أوريخيف

الحرب في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الأربعاء أنه صد هجوما كبيرا شاركت فيه "قوات ثلاث كتائب تؤازرها دبابات" بالقرب من أوريخيف بجنوب أوكرانيا، في عملية نادرة من حيث الحجم تنفذها كييف في المرحلة الحالية للمعارك. ولم تصدر أوكرانيا أي بيان بشأن عملياتها في هذا القطاع وهو أحد محاور هجومها المضاد الذي أطلقته مطلع حزيران/يونيو.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في 30 يوليو/تموز 2022 لدبابات في مهمة بمكان لم تكشف موقعه في أوكرانيا.

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أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء بصد هجوم أوكراني واسع النطاق بالقرب من أوريخيف الواقعة في قطاع بالجنوب الأوكراني، شارك فيه مئات الجنود "مؤازرين بدبابات" في عملية نادرة من حيث الحجم في المرحلة الحالية للمعارك.

وأشارت الوزارة في إحاطتها اليومية "كل هجمات القوات المسلّحة الأوكرانية صُدّت، وحافظنا على مواقعنا".

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فيما لم تصدر أوكرانيا أي بيان الأربعاء بشأن عملياتها في هذا القطاع وهو أحد محاور هجومها المضاد الذي أطلقته مطلع حزيران/يونيو.

تسعى قوات كييف خصوصا إلى الدفع باتّجاه روبوتيني التي تبعد عشرات الكيلومترات عن توكماك الواقعة في منطقة تحتلها روسيا.

وأفاد الجيش الروسي بمواصلة تقدّمه باتّجاه ليمان الواقعة في الجبهة الشمالية الشرقية وحيث سبق أن أعلن تحقيق اختراق بعمق كيلومترين في الدفاعات الأوكرانية.

وتدور المعارك في هذه المنطقة في محيط قرية سيرغييفكا التي أعلنت موسكو فرض سيطرتها عليها.

تحذير روسي من إجراءات انتقامية

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الثلاثاء صد هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف، وأضافت أن جميع الطائرات المسيرة جرى إسقاطها وأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أطلقت إنذارا في وقت سابق من هجوم بطائرات مسيّرة وحذرت السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.

فرانس24/ أ ف ب

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