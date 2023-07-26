موت ودمار... دول حوض المتوسط في مواجهة حرائق مستعرة

لا تزال عدة دول في حوض البحر الأبيض المتوسط تكافح لإخماد حرائق عنيفة أتت على الأخضر واليابس وأودت بحياة العشرات بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدا تحت تأثير التغير المناخي. ففي فرنسا أتت النيران على حوالى 130 هكتارا من النباتات في كورسيكا العليا بجنوب البلاد، فيما قتل ثلاثة أشخاص في اليونان وثلاثة آخرون في صقلية الإيطالية.

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رجل إطفاء يكافح لإخماد النيران بالقرب من أجيوي ثيودوري غرب العاصمة اليونانية أثينا في 18 يوليو 2023.

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موجات حر تتجاوز الأربعين درجة مئوية، قتلى بالعشرات، حرائق مدمرة وإجلاء آلاف السكان والسياح... هو السيناريو الذي تعرفه العديد من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط منذ أيام تحت تأثير التغير المناخي.

فهذا الصيف أيضا اندلعت حرائق حصدت أرواحا كما حصل في الضفة الجنوبية من المتوسط بالجزائر وتونس منذ الأسبوع الماضي فيما تكافح فرنسا وإيطاليا واليونان لاحتوائها بأقل خسائر بشرية.

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وضع الحرائق المندلعة في حوض المتوسط:

فرنسا: حريق عنيف في كورسيكا

كافح رجال الإطفاء ليل الثلاثاء الأربعاء حريقا عنيفا أشعلته رياح تهدد قرى في كورسيكا العليا، وهي دائرة فرنسية تقع في جزيرة كورسيكا (جنوب).

وقال رجال الإطفاء إن الحرائق كانت قريبة من ثلاث قرى أخرى وخصوصا من منطقتين فيهما "العديد من النقاط الحساسة والمساكن والمواقع الدينية".

أتت النيران على حوالى 130 هكتارا من النباتات بحسب آخر حصيلة.

اليونان: ثلاث وفيات بسبب الحرائق

قتل طياران إثر تحطم طائرتهما أثناء إخماد الحرائق وعثر على رجل متفحما الثلاثاء في اليونان التي تشهد حرائق عنيفة بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدا منذ عشرة أيام.

تحطمت قاذفة المياه في واد فيما كانت تحاول إخماد حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا. كان مئات رجال الإطفاء وأربع طائرات على الأقل يكافحون النيران في هذه الجزيرة القريبة من أثينا.

في حين أن صور الغابات والأشجار المتفحمة صدمت كل اليونان، حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن مكافحة الحرائق لا تزال "صعبة".

إيطاليا: ثلاثة قتلى في صقلية

تعرض جنوب إيطاليا لموجة حر مع حرارة وصلت إلى 47,6 درجة مئوية سجلت الإثنين في كاتانيا في صقلية.

وعثر على جثتي مسنين متفحمتين في منزل التهمته النيران فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 88 عاما قرب باليرمو كما أفادت وسائل الإعلام مساء الثلاثاء.

من جانب آخر، كافح رجال الإطفاء في صقلية ليل الإثنين الثلاثاء عدة حرائق امتد أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق لعدة ساعات صباحا.

وقال رئيس منطقة صقلية ريناتو شيفاني إنه يريد أن يطلب من الحكومة التي تعقد جلسة الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ في هذه الجزيرة المتوسطية.

تونس: احتواء الحرائق بشكل كامل

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الأربعاء إن رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد بمساعدة عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر وخلفت ما لا يقل عن 34 قتيلا بينهم 10 جنود، وانتشرت الحرائق في مناطق تونسية من بينها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت.

وقالت الجزائر في وقت سابق الأربعاء إنها تمكنت من احتواء الحرائق التي اندلعت في غاباتها.

وأجبرت حرائق الغابات في تونس المئات على إخلاء منازلهم في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

ووصلت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية (120 فهرنهايت) في بعض مدن تونس هذا الأسبوع.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي للبرلمان إن الحرائق الأخيرة لم تسفر عن خسائر في الأرواح.

وأضاف أن 600 ساكن عادوا إلى منازلهم بعد عمليات إجلاء في وقت سابق.

وأضاف أن عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا شاركوا في جهود الإطفاء إلى جانب الأجهزة والقوات التونسية.

فرانس24/ أ ف ب

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