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ريبورتاج: موجة الحر في اليونان تلحق أضرارا بخيول العربات ودعوات لتقنين نشاطها

يواصل عناصر الإطفاء في اليونان جهودهم من أجل السيطرة على حرائق الغابات واشتعال المزارع والمصانع، إثر الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد. في جزيرة إيجينا، أجمل جزر اليونان التي تقع على بعد 26 كم فقط جنوب العاصمة أثينا، لم يقتصر ضرر موجة الحر على البشر فقط، ولكن تجاوزهم ليضر بالخيول والحمير التي تستخدم في جر عربات يمتطيها السياح للقيام بجولات استكشافية. في مقابل اعتراض البعض على منشور صدر مؤخرا يمنع استخدام الخيول إطلاقا في حال تجاوزت شدة الحر 33 درجة، لأسباب مادية، ترى جمعيات مدنية مدافعة عن الرفق بالحيوان في القرار خطوة إيجابية، بينما يدق نشطاء متطوعون ناقوس الخطر بشأن ظروف عمل الخيول في البلاد، ويدعون إلى تقنين نشاطها في المجال السياحي.

01:56 عربة يجرها حصان لنقل السياح في جزيرة إيجينا اليونانية. © فرانس24