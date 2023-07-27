سقوط قتيل في قصف روسي متجدد على ميناء بأوديسا جنوب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

قصفت روسيا مجددا ليل الأربعاء الخميس البنية التحتية لأحد الموانئ في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، وفق تأكيد السلطات المحلية، في استمرار لاستهداف موسكو للمنطقة بعد تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

© أ ف ب/ أرشيف

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أكد حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أن روسيا قصفت البنية التحتية لأحد الموانئ في المنطقة المطلة على البحر الأسود في هجوم صاروخي ليل الأربعاء الخميس أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وتستهدف الهجمات الروسية موانئ أوديسا على نحو متكرر منذ انسحاب موسكو من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي، الاتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا لمدة عام تقريبا.

وقال أوليه كيبر حاكم أوديسا إن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر على ميناء لم يحدده من غواصة في البحر الأسود. وأضاف أن مبنى أمنيا دُمر ولحقت أضرار بسيارتين.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه لم يتمكن من إسقاط صواريخ كاليبر، لكنه أعلن إسقاط ثماني طائرات مسيرة الليلة الماضية في مناطق أخرى من أوكرانيا.

من جهتها، صرحت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، إن عاصفة رعدية ساعدت روسيا في الهجوم.

وأضافت "استغل العدو الظروف الجوية وأطلق الصواريخ وسط الرعد والرياح وعلى ارتفاع منخفض للغاية لجعل رصدها أكثر صعوبة".

فرانس24/ رويترز

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