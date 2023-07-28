قطر تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة أن قطر ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم وإزالة الألغام في أوكرانيا، بعد محادثات مع رئيس الوزراء القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كييف.

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال مع رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كييف 28 تموز/يوليو 2023.

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أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة أن قطر ستقدم لبلاده مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء القطري، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، إنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق الجمعة.

وقال شميهال في إفادة صحافية مشتركة "ستوجه هذه الأموال لإعادة الإعمار في قطاعي الصحة والتعليم، وإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة".

وأضاف أنهما ناقشا صيغة للسلام في أوكرانيا، عبارة عن خطة من عشر نقاط تدعو إلى الأمن النووي وأمن الطاقة والغذاء واستعادة الحدود بالإضافة إلى نقاط أخرى.

وشكر شميهال قطر على استعدادها للتوسط في جهود إعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم روسيا لأراضيها منذ الغزو.

وتقول موسكو إنها تريد حماية الأيتام والأطفال الذين تُركوا في منطقة الصراع. لكن أوكرانيا تقول إن كثيرين منهم رُحِّلوا بشكل غير مشروع، وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال انتزعوا عنوة من منازلهم.

فرانس24/ رويترز

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