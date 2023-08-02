الحرب في أوكرانيا: هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف وأوديسا

الحرب في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء تضرر أحد الموانئ بأوديسا جنوب البلاد بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة. وهزت انفجارات العاصمة كييف في ساعة مبكرة الأربعاء، وأكد عسكريون أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

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أعلن حاكم أوديسا بجنوب أوكرانيا الأربعاء أن هجوما بطائرات مسيرة روسية ألحق دمارا في البنية التحتية لأحد الموانئ في أوديسا بجنوب البلاد.

وقال أوليغ كيبر "نتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة"، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، في وقت لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأكد الجيش الأوكراني أنه تصدى لمسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" أُطلقت من بحر آزوف ومرت من البحر الأسود لاستهداف منطقة أوديسا.

وتقصف روسيا أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم أحد أهم الموانئ الأوكرانية، منذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب على الرغم من الحرب.

وسمح الاتفاق لشحنات تحمل حوالى 33 مليون طن من الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية.

إلى ذلك، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تلغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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