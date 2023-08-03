أوكرانيا تعلن إسقاط نحو 15 طائرة مسيرة في سماء كييف

الحرب في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس، إسقاط نحو 15 طائرة مسيرة أثناء هجوم ليلي روسي على كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين. وأشار مسؤولون إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات.

هجوم بطائرة مسيرة في سماء كييف في 2 آب/ أغسطس 2023.

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أكد مسؤولون أوكرانيون صباح الخميس، أن نحو 15 طائرة مسيرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي على كييف.

وقال سيرغي بوبكو الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت حوالى 15 هدفا في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.

ذكر بوبكو بأن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.

ولفت إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات.

واستخدمت روسيا صواريخ "شاهد" إيرانية الصنع مرات عدة لمهاجمة أوكرانيا منذ بداية غزوها في شباط/فبراير 2022.

وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف تنبيها في وقت سابق من ضربات جوية، ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وقال بوبكو "بات (التنبيه الجوي) الـ820 الصادر في كييف منذ بدء الغزو الشامل".

وتم التصدي للضربة بعد يوم على هجوم ليلي "ضخم" استهدف العاصمة الأوكرانية، بحسب بوبكو.

تم إسقاط أكثر من 10 مسيرات من طراز "شاهد" فوق كييف الأربعاء، حيث سقط حطامها في عدة أحياء بينها سولوميانسكي الذي يضم مطارا دوليا.

كما ضربت مسيرات الأربعاء منشآت للقمح في ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب والمقابل لرومانيا، ما أحدث أضرارا في صوامع ومستودعات وأبنية إدارية.

بات إزمايل طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية عبر رومانيا، بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق البحر الأسود المرتبط بالحبوب.

وأطلقت روسيا الأسبوع الماضي هجوما ليليا بالمسيرات على كييف تم خلاله إسقاط جميع المسيرات القادمة.

فرانس24/ أ ف ب

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