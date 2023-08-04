هجوم أوكراني بزورقين مسيرين على قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك

الحرب في أوكرانيا

أعلنت موسكو صباح الجمعة، تعرض قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود لهجوم بزورقين مسيرين أوكرانيين دمرتهما السفن الحربية الروسية. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تشنه القوات الأوكرانية على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

© أ ف ب/ أرشيف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن زورقين مسيرين أوكرانيين هاجما قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في ساعة مبكرة من الجمعة، وإن السفن الحربية الروسية دمرتهما.

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، وهو ميناء رئيسي للصادرات الروسية، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقا لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.

وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس قد تداولوا أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح الجمعة.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تشنه القوات الأوكرانية على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

وقال كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط في ميناء نوفوروسيسك، إن الميناء أوقف مؤقتا حركة جميع السفن.

وأضاف الكونسورتيوم إن مرافقه لم تصب بأي أضرار، وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

والميناء هو واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود. وكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين هو المسؤول الرئيسي عن شحن الخام الكازاخستاني.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وذكرت روسيا أيضا أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم اليوم واعترضت ثلاث طائرات مسيرة أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

فرانس24/ رويترز

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