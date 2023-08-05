إجلاء أكثر من 130 شخصا إثر حريق اندلع في بلدة بورتبو الواقعة عند الحدود الإسبانية مع فرنسا

أجلت عناصر الإطفاء الإسبانية والفرنسية السبت نحو 130 شخصا فيما اضطر مئات السكان لقضاء الليل محاصرين في أماكن إقامتهم بسبب اندلاع حريق غابات في بورتبو، وهي بلدة إسبانية على الحدود مع فرنسا. وأمر رجال الاطفاء الكاتالونيون بعزل بلدية كوليرا ومنطقة لا روفيلادا ومخيم سان ميكيل القريبين من مكان الحريق. وتشارك أيضا عشر سيارات اطفاء من بيرينيه أورينتاليس الفرنسية المجاورة في العملية. من جانبه، أوضح متحدث باسم رجال الاطفاء الفرنسيين إنه تم ارسال طائرة فرنسية قاذفة للمياه لكنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها بسبب الرياح العاتية.

© أ ف ب

حريق في بورتبو الإسبانية أججته الرياح العاتية، أدى إلى إجلاء أكثر من 130 شخصًا خلال الليل. تم التقاط الصورة في 5 أغسطس 2023.

إعلان اقرأ المزيد

أجلت عناصر الإطفاء الإسبانية والفرنسية أكثر من 130 شخصا السبت خلال عملية مكافحة حريق غابات في بورتبو الواقعة عند الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر المتوسط.

ويشارك في عمليات إخماد الحريق عناصر إطفاء من منطقة كاتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا وكذلك عناصر إطفاء فرنسيون، وقد أتى الحريق على نحو 435 هكتارا من الأراضي، أما الأراضي المهددة فتقدر مساحتها بنحو 2500 هكتار.

ليلا تم إجلاء سكان من قرى عدة في إجراء احترازي بعد ساعات على اندلاع الحريق في جنوب بورتبو التي تربط محطتها للسكك الحديد بين إسبانيا وفرنسا.

وقال حرس الغابات في كاتالونيا في منشور على منصة تويتر التي تغير اسمها إلى "إكس" إن التحقيق جار لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق.

ونقل بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية الكاتالونية عن حرس الغابات قولهم إن الحريق "لا يزال نشطا" وإن أولويتهم هي منع اتساع نطاقه إلى منتجع لانكا السياحي المجاور جنوبا.

وساهمت رياح قوية في تمدد الحريق ليلا كما حالت دون تمكن الطائرات القاذفة للمياه من الإقلاع للمساعدة في عمليات الإخماد المعقدة بسبب التضاريس الجبلية للمنطقة.

وقال جهاز الإطفاء الكاتالوني إنه يتوقع أن تبدأ العمليات الجوية عصر السبت بعد عمليات استطلاع بواسطة طائرات مروحية.

وأشار الجهاز إلى أنه بالإضافة إلى إجلاء نحو 135 من السكان المحليين، اضطر مئات من السكان لقضاء الليل محاصرين في قراهم أو في مواقع التخييم التي تستقبل عادة آلاف السياح في هذا الوقت من العام.

وشارك متطوعو الصليب الأحمر الكاتالوني في عملية الإنقاذ.

وقال مسؤولو الحماية المدنية في كاتالونيا إن التيار الكهربائي انقطع عن نحو أربعة آلاف شخص، وإن خدمات السكك الحديدية قد علقت بين بورتبو وفيغيريس الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب.

كما تم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى بورتبو والحدود الفرنسية.

وتؤازر 12 آلية إطفاء فرنسية نحو 80 وحدة إطفاء كاتالونية.

في العام الماضي أتى نحو 500 حريق على أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا، وهو رقم قياسي في أوروبا، وفقا لبيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

من مطلع العام أتت الحرائق على نحو 70 ألف هكتار من الأراضي بحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك