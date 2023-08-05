مسيّرات أوكرانية تصيب ناقلة نفط روسية إثر هجوم في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

الحرب في أوكرانيا

تضررت ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش إثر هجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيّرة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. يحدث هذا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود. وكشفت صحيفة "موسكو تايمز" أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أمريكية لتزويدها الطائرات الحربية في سوريا بالوقود.

© أ ف ب/أرشيف

صورة مأخوذة من فيديو بثته محطة التلفزيون العامة "القرم 24" تظهر جسر القرم وقد لحقت به أضرار بعد هجوم بمسيّرات بحرية أوكرانية في 17 تموز/يوليو 2023

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استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش وألحقت بها أضرارا.

ويأتي ذلك غداة إعلان أوكرانيا أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صدّ غارات جوية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

هذا، وأفادت الوكالة الفدرالية للنقل البحري والمياه على تلغرام أن الناقلة "SIG" تعرضت لثقب في خط الماء في منطقة غرفة المحرك "نتيجة على ما يبدو لهجوم من مسيّرة" مشيرا إلى أن السفينة تطفو على سطح المياه.

وأضافت أنه تم وضع حاجز حول السفينة والاستعدادات جارية لإصلاح الأضرار.

ووفق موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، ظهرت الناقلة "SIG" ثابتة في مكانها لا تتحرك وتحيط بها قاطرتان جنوب المضيق.

ومن جهتها، نقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم. وأضافت أنه لم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصا.

أما صحيفة "موسكو تايمز" فكشفت أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أمريكية لتزويدها الطائرات الحربية في سوريا بالوقود.

وإلى ذلك، أوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.

ويذكر أن عدد الهجمات قد زاد في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو الشهر الماضي من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين.

فرانس24/أ ف ب

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