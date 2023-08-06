القوات الأوكرانية تسقط 30 صاروخا و27 مسيّرة خلال هجمات روسية ليلية

الحرب في أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، بالإضافة إلى 27 طائرة مسيّرة، خلال تصديها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية. فيما أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة في أجواء العاصمة الأحد. ويحدث هذا غداة إعلان الرئيس زيلينسكي السبت عن سقوط "قتلى وجرحى" إثر قصف روسي لمركز لنقل الدم في منطقة خاركيف.

© أ ف ب/أرشيف

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام عن "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة إلى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما إذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.

هذا، وكتب سوبيانين عبر تلغرام "اليوم قرابة الساعة الحادية عشرة (08,00 ت غ) حاولت مسيّرة اختراق (الأجواء) في اتجاه موسكو. تمّ تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء اقترابها".

"قتلى وجرحى" في قصف روسي لمركز لنقل الدم

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن السبت أن القوات الروسية قصفت مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، وأضاف أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".

كما أكد زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات الكيلومترات من الحدود الروسية. وتابع "هناك قتلى وجرحى"، مضيفا أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".

وأردف الرئيس الأوكراني "جريمة الحرب هذه تقول كل شيء عن العدوان الروسي. وحوش تدمر كل ما يسمح بالعيش".

وإلى ذلك، أصابت صواريخ روسية أيضا مباني شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية "موتور سيش"، وهي شركة ذات "أهمية استراتيجية" في منطقة خميلنيتسكي الواقعة غرب البلاد، بعد أن هاجمت مسيّرة بحرية أوكرانية ناقلة روسية في البحر الأسود.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الهجمات قد ارتفع على الجانبين منذ أن رفضت موسكو في منتصف تموز/يوليو الماضي تمديد اتفاق رعته الأمم المتحدة يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

فرانس24/أ ف ب

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