غرق قاربين لمهاجرين قرب السواحل الإيطالية وأكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين

فُقد ما يفوق 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية، وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد. فيما تم فتح تحقيق في غرق هذين القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

زورق ينقل مهاجرين غير شرعيين انقلب قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر المتوسط.

إعلان اقرأ المزيد

قالت المنظمة الدولية للهجرة الأحد إن 28 شخصا كانوا على متن قارب فقدوا وفق ناجين. بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل سوء الأحوال الجويّة السبت.

ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية الخميس الماضي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو إن المنظمة ترجح وجود "30 مفقودا على الأقل" استنادا إلى شهادات أدلى بها الناجون.

وقال قائد شرطة مدينة أغريجنتي إيمانويلي ريشيفاري إن المهرّبين كانوا على علم بلا شك بأن الأمواج ستكون عاتية.

وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية "أيا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير".

وتابع "الأمواج العاتية متوقعة خلال الأيام المقبلة. لنأمل أن يتوقفوا"، معتبرا أن إبحار قوارب المهاجرين في طقس مماثل هو بمثابة "إرسالهم إلى حتفهم".

هذا، وقد تم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك