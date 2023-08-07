البابا فرنسيس سيتوجه إلى "مرسيليا وليس فرنسا" شهر أيلول المقبل في زيارة خاصة بملف الهجرة

أعلن البابا فرنسيس الأحد أنه سيتوجه إلى "مرسيليا وليس فرنسا" في أيلول/سبتمبر، مشيرا إلى أن الرحلة لن تكون زيارة دولة وإنما مخصصة لملف الهجرة. وعلى الرغم من تراجع وضعه الصحي الذي بات يجبره على التنقل بواسطة كرسي متحرك، لا يزال البابا يجري رحلات خارجية، وسيتوجه أيضا إلى منغوليا مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

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البابا فرنسيس بعد اجتماع مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في لشبونة على هامش الأيام العالمية للشباب، في الثاني من آب/أغسطس 2023.

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في مؤتمر صحافي عقده الأحد في الطائرة خلال رحلة العودة إلى روما من لشبونة حيث أحيا الأيام العالمية للشبيبة، قال البابا فرنسيس "سبق أن ذهبت إلى ستراسبورغ (في العام 2014) سأتوجه إلى مرسيليا (في 22 و23 أيلول/سبتمبر) وليس فرنسا"، مؤكدا مع ذلك عدم وجود أي "مشكلة" مع فرنسا.

كما شدد البابا البالغ 86 عاما والذي جعل من ملف الهجرة قضية أساسية لحبريته على أن "المشكلة التي تثير قلقي هي المشكلة المتوسطية، لذا أتوجه إلى فرنسا. استغلال المهاجرين جريمة".

هذا، وتنظم أبرشية مرسيليا من 18 أيلول/سبتمبر إلى غاية 24 منه لقاءات حول مواضيع عدة، على غرار التفاوت الاقتصادي وعمليات الهجرة والتغير المناخي، والبابا مدعو فيها للقاء أساقفة وشبيبة.

وسيرأس الحبر الأعظم قداسا مفتوحا للعموم بعد الصلاة تكريما لذكرى المهاجرين الذين فقدوا في البحر.

وإلى ذلك، قال البابا "في المتوسط، الأساقفة يعقدون هذا اللقاء للتفكير في مأساة المهاجرين".

وشدد على أن "المتوسط مقبرة. لكنها ليست الأكبر: المقبرة الأكبر في شمال أفريقيا. الأمر رهيب. لذا سأتوجه إلى مرسيليا".

وتابع البابا الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل قبل ترؤس قداس في استاد فيلودروم، "في الأسبوع الماضي أبلغني الرئيس ماكرون بأنه يعتزم القدوم".

وقد سبق أن أعلن البابا أنه سيزور "مرسيليا وليس فرنسا"، في تصريحات أثارت التباسا لدى شريحة من الفرنسيين الكاثوليك. وعند سؤاله عما إذا كانت لديه "أي مشكلة مع فرنسا"، أجاب البابا "كلا!"

وأردف "إنها سياسة أتبعها. أزور البلدان الأوروبية الصغيرة، أما البلدان الكبيرة (إسبانيا، فرنسا، إنكلترا...) فأتركها لما بعد، للنهاية. أريد أن أبدأ بالبلدان الصغيرة".

ويذكر أنه منذ انتخابه في العام 2013، أجرى خورخي بيرغوليو، الذي أصبح يعرف باسم البابا فرنسيس، 42 رحلة خارجية وزار 60 بلدا.

وعلى الرغم من تراجع وضعه الصحي الذي بات يجبره على التنقل بواسطة كرسي متحرك، ما زال البابا يجري رحلات خارجية وسيتوجه إلى منغوليا مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي مقابلات أجريت معه مؤخرا، تطرق البابا إلى مشاريع للسفر إلى الأرجنتين وكوسوفو، من دون أن يفصح عن المواعيد.

فرانس24/ أ ف ب

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