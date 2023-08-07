حرب المسيرات متواصلة وروسيا تعلن تدمير طائرة بدون طيار بالقرب من العاصمة موسكو

الحرب في أوكرانيا

كشف فلاديسلاف شابشا حاكم منظقة كالوغا الروسية عبر تطبيق تلغرام الاثنين عن تدمير الدفاع الجوي الروسي لطائر بدون طيار فوق فيرزيكوفسكي بالقرب من العاصمة موسكو. فيما لم تتضح الجهة التي أطلقت المسيرة كما لم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا.

حسب السلطات الأوكرانية، هذه أجزاء من طائرة انتحارية بدون طيار إيرانية شاهد -136 في موقع غارة روسية على منشآت تخزين الوقود في خاركيف. أوكرانيا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوغا الروسية الاثنين عبر تطبيق تلغرام أن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة كانت تحلق فوق فيرزيكوفسكي في منطقة بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وذكر المسؤول المحلي الروسي أن الواقعة لم يكن لها تأثير على الأفراد أو البنية التحتية.

ولم تتضح الجهة التي أطلقت المسيرة ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب أوكرانيا.

هذا، وتقريبا، لم يسبق أن أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك تُحمل السلطات الروسية كييف المسؤولية عن زيادة عدد الهجمات بطائرات مسيرة داخل روسيا هذا العام.

وكانت ضربة صاروخية روسية قد استهدفت أوكرانيا في ساعة مبكرة من السبت، إذ طالت خصوصا مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها الدولة منذ العام 2022 بهدف المساعدة في الجهد الحربي، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن جهتها، استهدفت هجمات أوكرانية عدة بواسطة مسيرات هذا الاسبوع سفنا روسية في البحر الأسود، بالإضافة إلى مدينة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك