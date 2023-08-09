الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: فريق فرانس24 يرافق لواء المدفعية 59 الأوكراني في منطقة دونيتسك

في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأوكراني هجومه المضاد على القوات الروسية، يشتد القتال بمنطقة دونيتسك، إذ تعتمد كييف على مدفعيتها لضرب المواقع الروسية. من أجل ذلك تستخدم الأسلحة السوفياتية القديمة مثل قاذفة صواريخ غراد التي تمتلك مائة نظام منها، إضافة إلى الأسلحة التي يقدمها الحلفاء الغربيون. فريق فرانس24 رافق لواء المدفعية 59 في أحد تلك المواقع الهجومية ليقربنا أكثر من الوضع الميداني. تقرير: طارق القاعي وإيمانويل شاز.

02:25 فريق فرانس24 رفقة اللواء 59 في أحد المواقع الهجومية بدونيتسك © فرانس24