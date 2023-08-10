الجيش الأوكراني يقر بصعوبة الوضع في شمال شرق البلاد والسلطات تبدأ إجلاء المدنيين

الحرب في أوكرانيا

أقر الجيش الأوكراني الخميس بصعوبة الوضع في شمال شرق البلاد، مؤكدا في المقابل أنه مازال تحت السيطرة رغم تواصل الهجوم الذي تشنه القوات الروسية. في غضون ذلك، تحدث رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كوبيانسك أندريه بيسدين للتلفزيون الوطني عن بدء إجلاء المدنيين بعد أمرهم بإخلاء منازلهم.

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رجال الإطفاء الأوكرانيون يخمدون حريقا بعد غارة روسية على مدينة زابوريجيا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

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قال سيرغي تشيريفاتي المتحدث باسم الجيش الأوكراني للقطاع الشرقي الخميس إن الوضع في الجبهة حيث يقاتل "صعب" مضيفا أن هجوما شنته القوات الروسية في قطاع كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا دفع السلطات إلى إجلاء المدنيين.

وأوضح تشيريفاتي على تلغرام مكررا عبارة استخدمتها كييف خلال الهجمات الروسية "الوضع ما زال صعبا لكنه تحت السيطرة". وأضاف أن "الروس يحاولون السيطرة واختراق دفاعاتنا".

استعادت قوات كييف السيطرة على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها في منطقة خاركيف الأوكرانية في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن موسكو تشن مذاك هجمات في المنطقة.

وطلبت السلطات المحلية من سكان 37 منطقة تقع بين كوبيانسك والخطوط الأمامية الروسية إخلاء منازلهم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كوبيانسك أندريه بيسدين للتلفزيون الوطني "بدأ الإجلاء أمس، عندما تم توقيع الأمر". وأضاف بيسدين أن السكان يمكن أن يرفضوا إخلاء منازلهم لكن يتعين عليهم تقديم بيان مكتوب إلى السلطات. وأوضح أن المسؤولين المحليين يدرسون إقرار إجلاء إجباري للأطفال "إذا استمر التصعيد وازداد القصف".

فرانس24/ أ ف ب

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