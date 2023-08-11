الجيش الروسي يدمر مسيّرة فوق موسكو ويتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم

الحرب في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي على تلغرام أنه دمر طائرة بدون طيار فوق ضواحي غرب موسكو الجمعة "بعد إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جوية على منشأة في موسكو"، وأوضح الجيش الروسي أن إسقاط "المسيّرة" تم بوسائل الحرب الإلكترونية". كما أعلن مسؤول إقليمي روسي عن تدمير الدفاعات الجوية طائرتين أوكرانيتين مسيّرتين بمدينة كورسك الروسية مساء الخميس.

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ضباط الحرس الوطني الروسي (Rosgvardiya) يقومون بدورية في منطقة حول الكرملين بموسكو، في 24 يونيو 2023.

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قال الجيش الروسي الجمعة إنه دمر مسيّرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "تم بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جويّة على منشأة في موسكو" وأضافت أنه تم "القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو"، مؤكدة عدم وقوع أصابات أو أضرار.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد أعلنت أيضا الجمعة نقلا عن مسؤول إقليمي روسي إن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين عند اقترابهما من مدينة كورسك الروسية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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