عملية جارية للبحرية الفرنسية والبريطانية لإنقاذ مهاجرين انقلب قاربهم ببحر المانش

أفاد مركز الشرطة البحرية للمانش وبحر الشمال صباح السبت أن عملية إنقاذ تشارك فيها سفن فرنسية وبريطانية جارية بعد انقلاب مركب يقل مهاجرين في بحر المانش. وحسب حصيلة أولية انتشلت فرق الإنقاذ جثة فيما تم إنقاذ نحو 50 شخصا. وعبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة استنادا إلى أرقام رسمية بريطانية.

© أ ف ب/ أرشيف

أنقذت السلطات الفرنسية في عمليتين متتاليتين نحو 40 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش باتجاه إنكلترا، 5 نيسان/أبريل 2023.

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تتواصل منذ ساعة مبكرة صباح السبت عملية إنقاذ تشارك فيها أربع سفن فرنسية ومروحية إضافة إلى سفينتين بريطانيتين، بعد انقلاب مركب يقل مهاجرين في بحر المانش.

وحسب متحدثة باسم مركز الشرطة البحرية للمانش وبحر الشمال فإن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل شخص فيما تتواصل عمليات البحث عن ضحايا محتملين آخرين قبالة سانغات (با دو كاليه).

وأضاف نفس المصدر أنه تم إنقاذ نحو خمسين مهاجرا كانوا يستقلون المركب، "قسم منهم" بيد فريق الإسعاف البريطاني.

وكان زورق دورية فرنسي قد رصد المركب المنكوب أثناء غرقه صباحا وسارع إلى طلب المساعدة.

وباشرت نيابة بولوني تحقيقا.

عبور أكثر من مئة ألف مهاجر المانش منذ 2018

وعبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة استنادا إلى أرقام رسمية بريطانية.

وفي 2022، قضى خمسة مهاجرين في البحر وفقد أربعة آخرون حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإنكليزية انطلاقا من الساحل الشمالي لفرنسا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قضى 27 مهاجرا بسبب غرق زورقهم.

فرانس24/ أ ف ب

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