موسكو تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

الحرب في أوكرانيا

قالت روسيا السبت إن قواتها المسلحة أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم. يأتي هذا، بينما كانت مسيرات أوكرانية قد استهدفت في شهر تموز/يوليو الماضي مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي.

© أ ف ب/ أرشيف

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أفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام السبت أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، على حد تعبيرها. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

أما في موسكو، فتحدث مسؤولون الجمعة عن تدمير طائرة مسيرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

هذا، وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

ويذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، كانت مسيرات أوكرانية قد استهدفت مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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