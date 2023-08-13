فيضانات في أقصى شرق روسيا تجبر السلطات على إجلاء أكثر من ألفي شخص

قامت روسيا بإجلاء أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار. فيما كان الإعصار "خانون" قد ضرب اليابان في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.

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شاطئ مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية بعدما حل عليها الإعصار خانون في 10 آب/أغسطس 2023

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أجلت السلطات الروسية ما لا يقل عن ألفي شخص من مناطق تجتاحها فيضانات في أقصى شرق البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون في جهاز الطوارئ الأحد.

وقالت وزارة حالات الطوارئ على تلغرام إن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه".

كما ذكرت الوزارة بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

هذا، وأقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة، وفق الوزارة.

ومن جهتها، أوضحت وكالة "تاس" الروسية الرسمية بأن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.

ويذكر أن الإعصار "خانون" كان قد ضرب اليابان في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.

فرانس24/ أ ف ب

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