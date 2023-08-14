جرحى في هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا

أعلن حاكم مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية على تطبيق تلغرام إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية، تسببت أيضا في اندلاع حرائق بسبب الشظايا الصاروخيى المتناثرة. وذكر الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت جميع الطائرات المسيرة الروسية وثمانية صواريخ من نوع كاليبر استهدفت المدينة الواقعة على البحر الأسود.

© أ ف ب/ أرشيف

إعلان اقرأ المزيد

قال أوليه كيبر حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية على تطبيق تلغرام صباح الاثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في موجتين من الهجمات التي نفذتها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وقالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب إن دفاعاتها الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة وعددها 15 بالإضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر أطلقتها روسيا على المدينة الساحلية.

وأضاف الحاكم على تطبيق تيلغرام "نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة". وتابع "أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني".

وأضافت القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي أن مهجعا وسوبر ماركت تضررا جراء سقوط حطام الصواريخ. ونشرت مقطع فيديو وصورا لرجال الإطفاء وهم يكافحون حريقا كبيرا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من النبأ من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وتعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد انسحاب روسيا في تموز/يوليو من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك