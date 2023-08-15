أوكرانيا: ضربات ليلية روسية تستهدف مدينتي لفيف ولوتسك وتخلف أضرارا وإصابات

الحرب في أوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون محليون، أن مدينتي لفيف ولوتسك في غرب البلاد تعرضتا إلى ضربات ليلية روسية. وذكر حاكم لفيف على تطبيق تلغرام، أن صواريخ أصابت المدينة وألحقت أضرارا بمبان سكنية. في حين أوضح حاكم لوتسك عبر نفس التطبيق أن "ضربة" استهدفت مكاتب شركة في القطاع الصناعي وتسببت في إصابة شخصين.

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استهدفت ضربات ليليّة مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون صباح الثلاثاء.

وقال رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام "أُسقِط العديد من الصواريخ. لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مباني سكنية" أصيبت. وأضاف "هناك حريق في الطوابق العليا، نقوم بإجلاء الناس"، مشيرا إلى وجود الأجهزة المختصة في الموقع.

وفي لوتسك على مسافة حوالى 150 كلم شمال غرب لفيف، قال يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني عبر تلغرام "وقعت "ضربة" على مكاتب شركة عاملة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح.

وفي آذار/مارس 2022 قتل أربعة جنود أوكرانيين وأصيب ستة بجروح في قصف روسي على القاعدة الجوية في لوتسك، بحسب السلطات المحلية.

وسبق أن تعرضت لفيف، المدينة الكبرى في غرب أوكرانيا التي نادرا ما تستهدف، لضربة روسية في تموز/يوليو أوقعت عشرة قتلى وألحقت أضرارا بأكثر من ثلاثين مبنى، وفق السلطات المحلية.

فرانس 24 / أ ف ب

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