مقتل 25‭‬ وإصابة العشرات جراء انفجار في محطة وقود في داغستان الروسية

قتل 25 شخصا على الأقل وجرح العشرات مساء الإثنين في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ. وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.

سيارات إطفاء في موقع انفجار في محطة وقود في مدينة ماخاتشكالا، روسيا. 14 آب/أغسطس 2023.

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مسعفين أن حريقا شب في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا فأودى بحياة 25 شخصا بينهم 3 أطفال.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الإثنين وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.

وذكر تلفزيون رويترز أن لقطات نُشرت على الإنترنت أظهرت مبنى من طابق واحد مشتعلا. وقال أحد الشهود: "الأمر أشبه بالحرب هنا".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو قوله إن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم 10 في حالة حرجة.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الصحة الداغستانية بأن 13 من الجرحى أطفال.

وقالت تاس نقلا عن بيان صادر عن خدمة الطوارئ الروسية إن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع.

فرانس24/ رويترز

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