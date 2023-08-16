روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية في كالوغا جنوب غرب موسكو

الحرب في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو. وأوضحت الوزارة أن "المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، وأن الحادث لم يوقع إصابات ولا خسائر.

جندي أوكراني من لواء الدفاع الإقليمي 108 في القوات المسلحة الأوكرانية يراقب طائرة بدون طيار بالقرب من خط المواجهة، في منطقة زابوريجيا، أوكرانيا في 4 أغسطس/آب 2023.

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أعلنت السلطات الروسية الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام، أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار في منطقة كالوغا".

وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام، أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وهي المرة الخامسة على الأقل التي تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منه، إضافة إلى يومي الخميس والسبت الماضيين. كما أعلنت روسيا في أيار/مايو إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في الثالث من آب/أغسطس إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.

وفي أواخر تموز/يوليو ومطلع الشهر الحالي، تمّ إسقاط مسيّرات أخرى فوق حي الأعمال في غرب موسكو. وأدى الهجوم لتضرّر برج تجاري في حي موسكو سيتي.

فرانس 24 / أ ف ب

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