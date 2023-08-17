أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر البحر الأسود وواشنطن تندد باستهداف منشآت تصدير الحبوب

أعلنت أوكرانيا الأربعاء مغادرة أول سفينة شحن عبر البحر الأسود على الرغم من تهديدات موسكو التي هددت باستهداف السفن التي تستخدم الموانئ الأوكرانية. في حين نددت واشنطن بالهجمات الروسية التي تستهدف البنى التحتية التي تستخدمها أوكرانيا لتصدير الحبوب في نهر الدانوب والتي تظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمدادات الغذاء للبلدان النامية بحسب واشنطن.

© أ ف ب

تغادر أول سفينة شحن تستخدم ممرات الشحن الجديدة في البحر الأسود ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا في 16 آب/أغسطس 2023.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت كييف الأربعاء مغادرة أول سفينة شحن ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد، على الرغم من تحذيرروسيا في وقت سابق من أنها قد تستهدف السفن التي تستخدم الموانئ الأوكرانية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبحار السفينة بأنه "خطوة مهمة" لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.

واعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن الهجمات الروسية بواسطة مسيرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمدادات الغذاء للبلدان النامية.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الأربعاء أنه قتل أربعة "مخربين" أوكرانيين كانوا يحاولون التسلل من أوكرانيا إلى منطقة بريانسك الحدودية، على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأربعاء إن 45 ألفا من سكان موسكو يشاركون في عمليات قتالية في أوكرانيا، في تقديرات نادرة لعديد العناصر المنتشرين في الأراضي الأوكرانية.

ونددت بيلاروس الأربعاء بقرار ليتوانيا إغلاق معبرين حدوديين معها، ما يزيد من عزلة الدولة الحليفة لروسيا في ظل مخاوف يثيرها وجود مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية على أراضيها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك