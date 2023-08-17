جزر الكناري الإسبانية تكافح الحرائق "الأكثر تعقيدا" منذ 40 عاما

تكافح جزر الكناري الإسبانية الحرائق "الأكثر تعقيدا" منذ أربعة عقود. فيما أعلنت السلطات أن حرائق غابات كبيرة في جزيرة تنريفه السياحية أتت على أكثر من 2600 هكتار.

رجل إطفاء إسباني يحاول إخماد النيران في حرائق غابات بجزيرة تنريفه الإسبانية، 16 آب/ أغسطس 2023.

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أتت حرائق غابات كبيرة في جزيرة تنريفه السياحية على أكثر من 2600 هكتار من الأراضي وفق تأكيد السلطات الإسبانية.

وتواجه جزر الكناري الحرائق "الأكثر تعقيدا" منذ أربعة عقود.

واندلع الحريق في وقت متأخر الثلاثاء في غابات في شمال شرق الجزيرة التي تعد جزءا من الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا.

وأتت الحرائق التي تمتد على 30 كيلومترا على أكثر من 2600 هكتار وأثرت على نحو 7600 شخص، تم إجلاء العديد منهم، بحسب السلطات.

وتم إجلاء أشخاص صباح الخميس من عشر قرى صغيرة في المنطقة، وفق السلطات، بينما صدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم كإجراء احترازي في لا إسبيرانزا، على بُعد نحو خمسة كيلومترات عن مطار الجزيرة الشمالي تنريفه نورته.

ولم ترد تقارير بعد عن تأثر رحلات جوية بالحرائق.

وقال المسؤول الإقليمي عن الأرخبيل المكون من سبع جزر فرناندو كلافيخو "كانت ليلة صعبة جدا.. يرجح بأن هذا الحريق هو الأكثر تعقيدا الذي شهدناه في جزر الكناري على مدى السنوات الأربعين الماضية على أقل تقدير".

وأضاف أن "الحر الشديد وأحوال الطقس.. تزيد صعوبة عمل" فرق الإطفاء. واندلع الحريق بعدما شهدت الجزر موجة حر تسببت بجفاف شديد في المنطقة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم نتيجة تغير المناخ، يحذر العلماء من أن موجات الحر ستصبح أكثر تكرارا وشدة، فيما بات تأثيرها أوسع نطاقا.

فرانس24/ أ ف ب

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