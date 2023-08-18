الاتحاد الأوروبي "مستعد جيدا" للشتاء بعد تعبئة مخزونه من الغاز بنسبة 90 بالمئة

امتلأت منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة قبل شهرين ونصف شهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة مطمئنة بأن القارة "مستعدة جيدا" للشتاء. وكان التكتل اعتمد في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا وخفض وارداته من الغاز الروسي، إطارا تشريعيا يلزم دوله الـ27 بملء منشآت تخزين الغاز فيها بما لا يقل عن هذه النسبة بحلول هذا التاريخ من كل عام.

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قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن منشآت تخزين الغاز في دول التكتل قد باتت ممتلئة بنسبة 90 بالمئة قبل شهرين ونصف من مهلة بلوغ هذا المستوى في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مطمئنة بأن القارة "مستعدة جيدا" لفصل الشتاء.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض التكتل وارداته من الغاز الروسي، اعتمدت الدول السبع والعشرون في يونيو/حزيران 2022 إطارا تشريعيا يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90 بالمئة على الأقل بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ويرمي هذا الإجراء لتعزيز استقلالية الاتحاد في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسي.

وشكّل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري 15 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي، وهي حصة تقلصت إلى النصف في غضون عام واحد. في المقابل، زاد الأوروبيون في الفترة نفسها مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

ووفقا لبيانات جمعية "جي آي إي" التي تضمّ مشغّلي البنى التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي فإن مرافق التخزين الأوروبية كانت الجمعة ممتلئة بنسبة 90.12 بالمئة (حوالي 93 مليار متر مكعب في المجموع).

وتختلف مستويات امتلاء الخزانات بحسب الدولة، من 77 بالمئة في لاتفيا إلى أكثر من 99 بالمئة في إسبانيا، مرورا بـ84 بالمئة في فرنسا.

وحسب المفوضية، فإن امتلاء الخزانات الأوروبية بنسبة 90 بالمئة يغطي ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء بطوله.

تعليقا على هذا الإنجاز، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون إن "الاتحاد الأوروبي مستعد جيدا لفصل الشتاء، وهذا الأمر سيساعد على زيادة استقرار أسواق (الطاقة) في الأشهر المقبلة".

إلا أن سوق الغاز لا تزال عرضة لتقلبات مفاجئة، ففي مطلع أغسطس/آب ارتفعت أسعاره بسبب تهديدات بإضرابات في منشآت أساسية للغاز في أستراليا وبدفع من تزايد الطلب الآسيوي على هذا الوقود.

كما قالت سيمسون: "ستواصل المفوضية مراقبة الوضع لضمان بقاء مستويات التخزين مرتفعة بدرجة كافية مع اقتراب فصل الشتاء".

وكان وزير الصناعة والطاقة التشيكي جوزيف سيكيلا حذّر في يوليو/تموز الماضي من أن "اللعبة لم تنته بعد، يجب أن نظل يقظين وعلى أهبة الاستعداد لرياح معاكسة"، مثل شتاء أقسى من المتوقع أو اضطرابات في أسواق الغاز.

إلى جانب ذلك، تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة من أبريل/نيسان 2023 إلى نهاية مارس/آذار 2024 مقارنة بالمعدل المسجّل خلال الأعوام 2017-2022.

فرانس24/ أ ف ب

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