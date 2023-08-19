إقالة جنرال إيطالي بسبب تأليفه كتابا يضم أفكارا "عنصرية ومعادية للمثليين"

بسبب تأليفه كتابا يضم أفكارا اعتبرت "عنصرية ومعادية للمثليين"، أقيل الجمعة الجنرال الإيطالي روبرتو فاناتشي من إدارة المعهد الجغرافي العسكري، فيما أدان وزير الدفاع غويدو كروسيتو أفكاره التي "لا معنى لها" وفق توصيف المسؤول الحكومي متعهدا بـ"بدء إجراءات تأديبية في حقه". إلى جانب ذلك، أثار مؤلف الجنرال الذي يحمل عنوان "العالم بالمقلوب" موجة احتجاجات بإيطاليا وردود فعل غاضبة من أحزاب اليسار.

© أ ف ب/ أرشيف

تُظهر الصورة التي تم التقاطها في 31 آذار/مارس 2021 مقر وزارة الدفاع الإيطالية في روما.

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بعد اتهامه بنشر أفكار "عنصرية ومعادية للمثليين"، أقيل الجنرال الإيطالي روبرتو فاناتشي الجمعة من إدارة المعهد الجغرافي العسكري فيما قالت وزارة الدفاع إنها "ستبدأ إجراءات تأديبية في حقه".

وتسبب كتاب الجنرال، "العالم بالمقلوب" بموجة من الاحتجاجات في إيطاليا، كما أثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.

وفي الكتاب الذي صدر في العاشر من آب/أغسطس، يقدم الجنرال روبرتو فاناتشي، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه "وريث يوليوس قيصر".

ويقول في الكتاب "أعزائي المثليين جنسيا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرا"، ويبدي عدم موافقته على "قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات".

ويهاجم بشكل عنيف لاعبة الكرة الطائرة السوداء باولا إيغونو التي تلعب في المنتخب الإيطالي، قائلا "باولا إيغونو تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية".

وأدان وزير الدفاع غويدو كروسيتو أفكار الجنرال "التي لا معنى لها".

وقال كروسيتو المقرب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان، "عبر الجنرال فاناتشي عن آراء تسيء إلى الجيش (...) والدستور". وأكد أنه لم يبلغ بـ"محتويات الكتاب الذي لم يحصل على إذن عقب عملية مراجعة عسكرية".

وبحسب وكالة "إيه جي آي"، وضع الجنرال بتصرف قوات الجيش.

وقال الجمعة في حديث إلى قناة "ريتيه 4"، "لا أفهم لم علي التراجع عن كتاب أعبر فيه عن أفكاري من دون الإساءة إلى أحد".

وأثارت المواقف الواردة في الكتاب ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.

فرانس24/ أ ف ب

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