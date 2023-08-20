هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يتسبب في إصابة خمسة أشخاص بمدينة كورسك الروسية

الحرب في أوكرانيا

قال حاكم منطقة كورسك الروسية الأحد رومان ستاروفويت إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء هجوم بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية استهدف محطة سكك حديدية بالمدينة التي تعبد حوالي 90 كيلومترا فقط عن الحدود مع أوكرانيا. وتتزايد هجمات الطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية منذ أسابيع من دون التسبب بأضرار أو إصابات في معظم الأحيان، وتستهدف العاصمة بشكل خاص. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد حذر في نهاية تموز/يوليو من أن "الحرب ستصل إلى الأراضي الروسية" وأن "المراكز ذات الرمزية والقواعد العسكرية تشكل أهدافا" لها.

© أ ف ب

تُظهر هذه الصورة المنشورة في 20 أغسطس 2023 على حساب Telegram الرسمي لرومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، منطقة خارج مبنى محطة سكك حديدية متضررة في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية.

إعلان اقرأ المزيد

تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في إصابة خمسة أشخاص بمحطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك الروسية وفق ما أفاد حاكم المنطقة الأحد.

وقال رومان ستاروفويت على تلغرام إن ثمة "هجوما أوكرانيا بطائرة بلا طيار في كورسك" مضيفا "وفق المعلومات الأولية، تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح".

وذكر أن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج"، مشيرا إلى أن مسعفين موجودون في المكان.

تبعد كورسك حوالي 90 كيلومترا فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو وبأن الهجوم أحبِط.

وقال على تلغرام "تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي"، شاكرا الجيش على عمله.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن المسيرة رصِدت فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو بينما كانت متجهة نحو العاصمة.

وقالت الوزارة إنها دُمرت بوسائل إلكترونية وتحطمت في منطقة مهجورة دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، منددة بمحاولة "هجوم إرهابي" من جانب "نظام كييف".

كما ذكرت تاس أن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو اللذين يخدمان العاصمة الروسية قد أغلقا موقتا.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك