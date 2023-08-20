هولندا والدانمارك ستسلمان أوكرانيا مقاتلات إف-16 وزيلينسكي يثمن القرار "التاريخي"

الحرب في أوكرانيا

تعهدت أمستردام وكوبنهاغن بتزويد كييف بطائرات حربية أمريكية من طراز إف-16 "بعد استيفاء شروط هذا التسليم"، حسبما أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته الأحد خلال زيارة الرئيس الأوكراني قاعدة سلاح الجو الهولندي في أيندهوفن جنوب المملكة، يومين بعد موافقة واشنطن على الخطوة التي اعتبرها زيلينسكي "تاريخية". ومنذ بداية الغزو الروسي، تطالب أوكرانيا الغرب مرارا بتسليمها مقاتلات حربية لدحر قوات موسكو واسترجاع أراضيها.

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قال رئيس وزراء هولندا مارك روته إن بلاده والدانمارك ستسلّمان أوكرانيا مقاتلات إف-16، وذلك خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحد قاعدة لسلاح الجو الهولندي تقع في أيندهوفن جنوب المملكة، يومين بعد منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهذه الخطوة.

ردا على هذا الإعلان، أشاد زيلينسكي بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته هولندا والدانمارك وأعلن روته عنه.

In May the Netherlands announced that it would train Ukrainian military personnel for the deployment of F-16 aircraft. Today we can announce that the Netherlands and Denmark commit to transfer those F-16s to Ukraine as soon as the necessary conditions have been met. We are… pic.twitter.com/2XeBlCFJR9 — Mark Rutte (@MinPres) August 20, 2023

وأوضح روته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي في القاعدة الجوية بأن هولندا تملك حاليا 42 طائرة حربية من هذا الطراز، لكن يتوجب عليه التحدث مع شركائه الدوليين قبل اتخاذ قرار بشأن عدد المقاتلات الذي ستُرسل إلى كييف. وقال أمام زيلينسكي إن "هولندا والدانمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم".

من جانبه، قال زيلينسكي إنها خطوة "تاريخية جدا، وقوية ومحفزة لنا. إنها خطوة أخرى نحو تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني". وأوضح بأن إرسال طائرات إف-16 "إلى أوكرانيا لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي" هو الهدف الرئيسي للزيارة.

Very productive, focused, and concrete talks with @Statsmin Mette Frederiksen.



Our pilots and engineers have already began their training in Denmark.



Denmark will provide Ukraine with 19 F-16s. We are working on the speed of preparations.



During the talks we also discussed… pic.twitter.com/WyPVZ5meLj — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023

بدوره، قال وزير الدفاع الدانماركي جاكوب إليمان جنسن في بيان الأحد: "أنا فخور بأن الدانمارك وهولندا تقدّمان مقاتلات إف-16 للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا بمواجهة روسيا وعدوانها غير المبرر". مضيفا: "دعم الدانمارك لأوكرانيا لا يتزعزع، وبتقديم مقاتلات إف-16 تظهر الدانمارك الطريق الذي ينبغي سلوكه".

وكانت طائرة زيلينسكي حطت في وقت سابق الأحد بالقاعدة الجوية في أيندهوفن بعد زيارة السويد. ثم غادر هولندا بعد الظهر متوجها إلى الدانمارك حيث حطت طائرته قرابة الساعة 16,30 (14,30 بتوقيت غرينيتش) في قاعدة سكريدستروب الجوية جنوب البلاد وفق ما أكد مراسلان . وكان في استقباله رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فيريديريكسن ووزيري الخارجية لارس ليكي راسموسن والدفاع جاكوب ايليمان-ينسن.

في السياق، قالت فريديريكسن في بيان سبق وصول زيلينسكي: "أنا فخورة بزيارة زيلينسكي للدانمارك"، مؤكدة أن بلادها "تدعم أوكرانيا في شكل كامل ومستعدة" للقيام بذلك "طالما اقتضت الضرورة".

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة موافقتها على أن تسلم هولندا والدانمارك مقاتلات إف-16 أمريكية لكييف بمجرد انتهاء تدريب طيارين أوكرانيين. ومن المزمع أن يبدأ هذا الشهر تدريب الطيارين الأوكرانيين والذي يتولاه تحالف من 11 دولة. وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يكون الطيارّون الأوكرانيون جاهزين بحلول مطلع 2024.

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من جهة أخرى، أكد روته متابعة طيارين دورات لتعلم اللغة بهدف تعزيز استخدامهم للمقاتلات، معربا عن رغبته في أن يبدأ التدريب العسكري في الدانمارك "في أقرب وقت ممكن وفي مستقبل قريب جدا"، على أن يتواصل بعدها في رومانيا.

وعاين زيلينسكي مقاتلات من طراز إف-16 يأمل في يحصل عليها من هولندا، في مستودع في إيندهوفن، بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس. وقال قبل إجراء محادثات مع روته: "نصبح أقوى".

وجاءت زيارته إلى هولندا غداة هجوم دام بصاروخ روسي على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا، وبعد ساعات من شن أوكرانيا الأحد هجوما جديدا بمسيّرات استهدف موسكو ومحيطها، بحسب روسيا.

وقام زيلينسكي السبت بزيارة للسويد، الدولة التي قدمت آلاف الأسلحة المضادة للدبابات لكييف والتي باتت على وشك الانضمام إلى الحلف الأطلسي. وتركزت المناقشات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون على "التعاون في مجال الدفاع" ولا سيما تسليم محتمل لمركبات المشاة القتالية السويدية من طراز "CV-90s"، وفق ما أوضح الرئيس الأوكراني على تلغرام.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تطالب كييف بلا كلل بالطائرات الغربية لدحر قوات موسكو وتحرير أراضيها.

فرانس24/ أ ف ب

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