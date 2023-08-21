روسيا تحبط هجوما بطائرات مسيرة قرب موسكو وكييف تستعيد ثلاثة كيلومترات مربعة في محيط باخموت

الحرب في أوكرانيا

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية الاثنين هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية جنوب غرب العاصمة موسكو، وفق ما أفادت وزارة الدفاع على موقع تلغرام. وتتزايد هجمات الطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية منذ أسابيع دون التسبب بأضرار أو إصابات في معظم الأحيان، وتستهدف العاصمة بشكل خاص. من جهة أخرى، استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربعة جديدة في محيط مدينة باخموت المدمرة جراء الحرب، حسب ما قالت الاثنين نائبة وزير الدفاع التي أكدت في المقابل أن قوات كييف لم تحقق تقدما يذكر على الجبهة الجنوبية.

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ضباط الشرطة يغلقون منطقة حول مبنى مكاتب مركز الأعمال الدولي في موسكو بعد غارة بطائرة بدون طيار في 1 آب/أغسطس 2023.

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قالت السلطات الروسية إنها أحبطت هجومين بمسيرات أوكرانية صباح الاثنين في محيط موسكو مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا.

وأوردت الوزارة على موقع تلغرام أنه قرابة الساعة 6:50 (3:50 ت غ) الاثنين حاولت كييف شن "هجوم إرهابي بآلية جوية بلا طيار تم إحباطه".

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو أسقطت مسيرة أوكرانية بعد أن تم "شلها بوسائل الحرب الإلكترونية" مضيفا أنها "تحطمت قرب قرية بوكروفسكويي في منطقة أودينتسوفو" جنوب غرب العاصمة.

كما قالت إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت "هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف" في الساعة 8:16 (5:16 ت غ) وأسقطت مسيرة في منطقة إسترا إلى شمال غرب العاصمة الروسية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيودا مؤقتة على الرحلات وحوّلا عددا من الطائرات إلى مواقع أخرى.

وتتزايد الهجمات بمسيرات منذ بضعة أسابيع داخل الأراضي الروسية بدون التسبب بضحايا أو أضرار في غالب الأحيان وتستهدف بصورة خاصة موسكو.

وأعلنت روسيا الأحد إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة بلا طيار تحطمت في منطقة غير مأهولة بدون أن توقع إصابات أو أضرارا.

تواصل القتال على الجبهة

ميدانيا، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني الاثنين إن جيش بلادها استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربعة في محيط مدينة باخموت المدمرة جراء الحرب والواقعة في شرق البلاد، مؤكدة في المقابل أنه لم تحقق تقدما يذكر على الجبهة الجنوبية.

في هذا السياق، قالت غانا ميار إن جيش بلادها يحقق تقدما في محيط البلدة وكذلك باتجاه مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وهذا الصيف استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعد 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تصريحات لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي على أنّ قوات بلاده ستواصل القتال حتى تحرير كل المناطق التي تحتلها القوات الروسية، مهما استغرق الوقت.

فرانس24/ أ ف ب

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