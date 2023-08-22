اليونان: حرائق غابات جديدة تتسبب بمقتل 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون

تم العثور الثلاثاء على جثث 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها النيران بشمال شرق اليونان، وفق ما أعلن رجال إطفاء. فيما أحصت خدمات الإطفاء اندلاع أكثر من 60 حريقا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأرسلت ست دول مساعدات عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى اليونان.

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حريق غابات قرب بلدة بورناري على بعد 25 كيلومترا بجنوب غرب أثينا في 18 تموز/يوليو 2023 في اليونان.

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في تصريح للتلفزيون المحلي، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء بشمال شرق اليونان يانيس أرتوبيوس إنه عُثر على جثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة عبور غالبا ما يستخدمها مهاجرون.

هذا، وأكد أرتوبيوس أنه "يجري بحث احتمال أن يكونوا أشخاصا دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني"، لأنه ليس هناك أي مواطن مفقود، موضحا أن الضحايا تم العثور عليهم في شمال مدينة ألكسندروبولي.

وإلى ذلك، بلغت آخر حصيلة لموجة الحرائق الجديدة 20 قتيلا منذ بداية الأسبوع. كما عُثر الإثنين على جثة شخص يُشتبه بأنه مهاجر، وعلى جثة راع عجوز شمال أثينا.

وفي شمال شرق اليونان تواصل النيران تمددها، كما هو الحال في جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا (شمال العاصمة)، نيران تؤججها رياح قوية وحرارة تلامس 41 درجة.

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية "الوضع مشابه لشهر تموز/يوليو"، في إشارة إلى موجة حرائق سابقة أودت بخمسة أشخاص.

وقد أحصت خدمات الإطفاء اندلاع أكثر من 60 حريقا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأرسلت ست دول مساعدات عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث باسم خدمات الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس لتلفزيون إي آر تي الحكومي قائلا إن نحو 120 عنصر إطفاء من قبرص ورومانيا وتشيكيا وكرواتيا وألمانيا وصربيا سيساهمون في عمليات إخماد النيران.

هذا، واندلع حريق جديد الثلاثاء في قطعة أرض بمنطقة أسبروبيرغوس الصناعية في الضاحية الغربية لأثينا، وغطت المنطقة سحابة سوداء. وطُلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم فيما أغلقت السلطات بعض الطرق.

فرانس24/ أ ف ب

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